بوتين: للحفاظ على إمكانات قطاع النقل الاستثمارية ومواصلة تطوير البنية التحتية

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "​قطاع النقل​ في ​روسيا​ كغيره من القطاعات، يمر بمرحلة صعبة خلال جائحة ​كورونا​ ويتكبد خسائر كبيرة"، لافتًا إلى أن "تراجع حجم النقل في قطاعي الشحن والركاب، وانخفاض الإيرادات وتراكم المشاكل المالية".

وخلال اجتماع حكومي عبر الفيديو لبحث مشاكل قطاع النقل في ظل جائحة كورونا، أعرب بوتين عن شكره وامتنانه لشركات النقل على عملها الشاق في هذه الظروف لتوفير اتصالات مستقرة بين المناطق والأقاليم في روسيا، منوّهًا بأن "شركات الطيران على الأخص تمر بوضع صعب بسبب تراجع السفر الجوي".

كما شدد على أن "الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا بشأن الدعم الذي يتعين تقديمه لشركات الطيران"، مؤكدًا ضرورة "الحفاظ على الإمكانات الاستثمارية لقطاع النقل، ومواصلة تطوير البنية التحتية في هذا القطاع بالرغم من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية".