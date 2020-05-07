رئيس الوزراء الباكستاني: سيتم رفع إجراءات الإغلاق العام يوم السبت المقبل

أكد رئيس الوزراء ال​باكستان​ي عمران خان أنه سيتم رفع إجراءات الإغلاق العام المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" يوم السبت المقبل، رغم أن زيادة وتيرة الحالات في البلاد لا تزال تتسارع.

ولفت خان إلى أن "القرار اتخذ لأن الأعداد الكبيرة من الفقراء والعمال لم تعد قادرة على العيش في ظل الإغلاق العام بعد الآن"، موضحًا أنه "نعرف أننا نقوم بذلك في وقت يشهد فيه منحنى الإصابات تصاعدًا، لكنه لا يتصاعد بالشكل الذي كنا نتوقعه".

وسجلت باكستان التي طبقت إجراءات الإغلاق لمدة خمسة أسابيع، 24073 إصابة و564 وفاة. وسجلت يوم الخميس أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بلغت 1523 حالة.