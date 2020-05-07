وزير كوري جنوبي: حكومتنا لديها قدرة استخبارية تمكنها من جمع معلومات عن الشمال

أشار وزير الوحدة في ​كوريا الجنوبية​، كيم يون تشول، إلى أن "الشائعات الأخيرة حول صحة القائد الشمالي ​كيم جونغ أون​، أظهرت مدى تأثير الأخبار الكاذبة على ​الاقتصاد​، مثل سوق الأسهم والسوق المالية".

ولفت تشول إلى أنه "عند تحليل المعلومات الاستخبارية، علينا أن نضع في الاعتبار التأثير الذي قد تحدثه على الوضع السياسي، وكيف يمكن أن تؤثر على الاقتصاد"، مشددًا على أن "الأهم هو أن نتحمل المسؤولية أثناء التعامل مع المعلومات الاستخبارية".

كما أكد أن "حكومة بلاده لديها قدرة استخبارية قادرة على جمع المعلومات عن الشمال، بما يشمل الأقمار الصناعية واستخبارات الإشارات، والاستخبارات البشرية".