الصحة القطرية تسجل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يمثل ارتفاعًا مقارنة مع إحصاءات أمس التي بلغت 830 إصابة.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى اليوم 18890 حالة، بما في ذلك 16592 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج من العدوى".
كما نوّهت بأن "حصيلة ضحايا الوباء في البلاد لا تزال عند مستوى 12 حالة وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة"، منوّهةً بأن "216 مريضًا تماثلوا للشفاء من كورونا، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2286 شخصًا".
وأشارت الوزارة إلى أنها "أجرت حتى الآن نحو 116.5 ألف فحص لتشخيص حالات كورونا".
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