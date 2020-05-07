السلطات السعودية: 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أعلنت السلطات السعودية تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازيًا مع تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
وخلال مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أن هناك 1015 شخصًا تعافوا من إصابتهم بالفيروس، ليرنفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7798 شخص.
كما شددت على أنه "لن يتم تأجيل التطعيمات في المنشآت الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا".
من جهتها أكدت الداخلية السعودية "فرض غرامة 10 آلاف ريال على أي تجمع عائلي لأكثر من أسرة واحدة، و15 آلاف ريال لأي تجمع من 5 أشخاص فأكثر لا يربطهم علاقة سكنية".
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