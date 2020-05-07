الجيش الروسي يبدأ سحب خبرائه الطبيين من إيطاليا

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بدأ الجيش الروسي الخميس انسحاب خبرائه الطبيين من إيطاليا الذين تم نشرهم هناك في نهاية مارس لمساعدتها في مكافحة وباء كورونا المستجد.

وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو انسحاب الأخصائيين الروس خلال اجتماع عبر الفيديو مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة، دون أن يذكر أي تفاصيل حول شروط ومدة الانسحاب.

وشكرت روما موسكو على مساعدتها الإنسانية، لكن المساعدات أثارت جدلاً أيضًا، حيث أثارت مقالات نشرتها صحيفة لا ستامبا غضب الخارجية الروسية، عندما أعربت عن قلقها في بداية أبريل من أن المساعدة الروسية كانت تخفي تلميحات جاسوسية، نقلا عن مصادر حكومية وضباط دون الكشف عن هويتهم.

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أرسلت روسيا في اواخر مارس 100 خبير ومختص طبي في مجال الفيروسات من الجيش الروسي إلى إيطاليا.

كما أرسلت وزارة الدفاع الروسية أنظمة تعقيم متنقلة ومعدات طبية. ونفّذ أفراد من القوّات الخاصّة الروسيّة عمليّة تعقيم في دار للمسنّين السبت في منطقة بيرغامو الإيطاليّة (لومبارديا، شمال).

وإدى الوباء في إيطاليا إلى وفاة أكثر من 29 ألف شخص بين نحو 215 ألف إصابة، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس. كما سجلت روسيا 177 الف و160 إصابة و1625 حالة وفاة.