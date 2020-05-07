كورونا: سود بريطانيا مهددون أكثر من بيضِها

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نصر المجالي: كشفت أرقام صادرة اليوم الخميس، عن إحصائيات رسمية بريطانية أن الأشخاص السود هم أكثر عرضة للوفاة بفيروس التاجي بأربع مرات من الأشخاص البيض.

وجاءت الأرقام نتيجة لتحليل نفذه إحصائيون حكوميون، تناول عدد جميع الوفيات ذات الصلة بـ COVID-19 في إنكلترا وويلز بين 2 مارس و10 أبريل.

وبيّنت الإحصائيات أن الذكور السود هم أكثر عرضة للوفاة 4.2 مرة من الوفاة ذات الصلة بـ COVID-19 من البيض، كما أن الإناث السود أكثر عرضة 4.3 مرة من الذكور والإناث من العرق الأبيض.

وأظهرت البيانات أن خطر الوفاة من الفيروس التاجي كان أعلى بشكل ملحوظ بين بعض المجموعات العرقية مقارنة بالأشخاص البيض عندما تم أخذ العمر في الاعتبار.

وقالت الدراسة إنه بعد حساب الظروف الصحية والاختلافات في عوامل مثل الدخل، لا يزال خطر الإصابة بالسود مرتفعاً تقريبًا.

غير مبررة

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الذي جمع البيانات، إن الأسباب وراء النتائج تبقى إلى حد كبير "غير مبررة". ولم يبحث التقرير فيما إذا كان الأشخاص من خلفيات عرقية أكثر عرضة للإصابة في المقام الأول.

وتزامن نشر الإحصائيات، مع تحذير تحقيق الرقم 10 الخاص في التأثير غير المتناسب لـ COVID-19 على السود والأقليات العرقية البريطانية.

وأظهرت سلسلة من الدراسات المقلقة أن خطر الموت من فيروسات التاجية للمجتمعات العرقية BAME أعلى عدة مرات. وقد دفعت هذه الأرقام المخيفة إلى مطالب بضرورة استبعاد العاملين في الخدمة الصحية الوطنية من السود والأقليات العرقية من الخطوط الأمامية بسبب مخاوف من أنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروسات التاجية.

وقام إحصائيون حكوميون بتحليل عدد جميع الوفيات ذات الصلة بـ COVID-19 في إنكلترا وويلز بين 2 مارس و10 أبريل. وأظهرت البيانات أن خطر الوفاة من الفيروس التاجي كان أعلى بشكل ملحوظ بين بعض المجموعات العرقية مقارنة بالأشخاص البيض.

وقامت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني ONS، الصادرة اليوم الخميس، بتحليل 12805 حالة وفاة مؤكدة ومشتبه بها لـ COVID-19 التي حدثت في جميع الأماكن في إنكلترا وويلز بين 2 مارس و10 أبريل.

وأظهرت البيانات الأولية أن الأشخاص البيض شكلوا 83.8 في المائة من الوفيات، حيث معروف أن 87 في المائة من سكان المملكة المتحدة هم من البيض. وشكّل السود أكبر مجموعة أقلية عرقية من ضحايا COVID-19، وهو ما يمثل ستة في المائة.

ولكن بعد مراعاة الخصائص الاجتماعية والديموغرافية ومقاييس الصحة والإعاقة المبلغ عنها ذاتيًا، فإن خطر الوفاة المرتبط بـ COVID-19 للذكور والإناث من العرق الأسود ينخفض إلى 1.9 مرة أكثر من تلك ذات العرق الأبيض.

وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن من هم من بنغلادش والباكستان والهنود والأعراق المختلطة يواجهون خطر الموت بشكل كبير.

بنغلاديش وباكستان

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ووجدت الإحصائية أن الذكور في المجموعة البنغلاديشية والباكستانية هم أكثر عرضة بنسبة 1.8 مرة للوفيات المرتبطة بـ COVID-19 من الذكور البيض عند أخذ السن وعوامل أخرى في الاعتبار. وبالنسبة للإناث، فإن الرقم 1.6 مرة أكثر عرضة.

وجدت أيضا زيادة معدلات الوفيات بسبب COVID-19 لجميع مجموعات الأقليات العرقية باستثناء النساء الصينيات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن "جزءًا كبيرًا" من الاختلاف في معدل وفيات COVID-19 بين المجموعات العرقية يفسره الاختلافات في كيفية أسلوب معيشة هذه المجتمعات، مثل المناطق التي تعاني من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع المكتب: "شكلت العوامل الجغرافية والاجتماعية الاقتصادية أكثر من نصف الفرق في الاختلاف بين الذكور والإناث من العرق الأسود والأبيض"، ومع ذلك، فإن هذه العوامل لا تفسر كل الاختلاف، مما يشير إلى أنه لا يزال يتعين تحديد أسباب أخرى.

تعليقات

وتعليقًا على نتائج الإحصائية الرسمية، قال كيث نيل، الأستاذ الفخري لوبائيات الأمراض المعدية بجامعة نوتنغهام، إنه من المهم الاعتراف بأن خطر الوفاة COVID-19 يكاد يتضاعف في المجموعة السوداء مثل المجموعة الباكستانية / البنغلاديشية.

وقال الدكتور رياز باتل، وهو أستاذ مشارك في أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا ، إن البيانات تختلف عن تقارير الوفيات السابقة التي تضمنت الوفيات في المستشفيات فقط من خلال تضمين جميع الوفيات بما في ذلك الوفيات في المجتمع ودور الرعاية.

لكنه حذر: "يعتمد التحليل على بيانات من تعداد عام 2011، والذي يبلغ الآن 10 أعوام تقريبًا ومن المرجح أن تكون التركيبة السكانية قد تغيرت في هذا الوقت".

مواجهة المعاناة

وتظهر البيانات المتزايدة من وحدات العناية المركزة التابعة لـ NHS أن المنتمين للجماعات العرقية يواجهون مخاطر أكبر من المعاناة من مضاعفات من البريطانيين البيض، بما في ذلك تقرير من معهد الدراسات المالية (IFS) في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت إن البريطانيين السود والآسيويين أكثر عرضة مرتين للوفاة من فيروسات التاجية من البيض بعد مقارنة عدد الوفيات في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية NHS خلال أزمة COVID-19.

وإلى ذلك، وجدت دراسة "إمبريال كوليدج" في لندن أن 40 في المائة من مرضى كوفيد 19 في ثلاثة مستشفيات في لندن كانوا من أقليات عرقية – حيث ينتمي 19.5 في المائة من السكان في المملكة المتحدة إلى تلك الفئات.

وبالمثل، تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للتدقيق والبحث في العناية المركزة إلى أن 34.5 في المائة من مرضى Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة لديهم خلفيات عرقية.

يشار في الختام، إلى أن 10.8 في المائة فقط من سكان المملكة المتحدة وفقاً لتعداد 2011، هم من السود أو الآسيويين.

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