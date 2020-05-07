إيران تسجل 68 حالة وفاة جديدة وتعتبر الوضع الصحي "مستقراً"

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اعتبرت إيران الخميس أن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا "مستقر نسبيا" في البلاد، مع إعلانها ن 68 حالة وفاة إضافية وأكثر من ألف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

والجمهورية الإسلامية هي الأكثر تضرراً من تفشي كوفيد-19 في الشرق الأوسط وأعلنت عن أولى الإصابات لديها في منتصف فبراير.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز ان الحكومة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 68 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19 وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 6486.

كما أشار إلى أن إيران سجلت 1485 إصابة منذ الأربعاء. واوضح أن "أكثر من 986 من المصابين (الجدد) لديهم أعراض خفيفة أو معتدلة أو من مرضى العيادات الخارجية أو من أفراد عائلة المرضى المصابين".

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ويتجاوز عدد الإصابات الجديدة المسجلة رسمياً الألف حالة يوميا منذ يوم الإثنين، وبحلول 3 مايو انخفض هذا العدد إلى 802 حالة، في أدنى معدل منذ 10 مارس.

وقال جهانبور إن الوضع "مستقر نسبياً". ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19 ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.

من أجل وقف انتشار المرض ، اتخذت إيران تدابير احتواء مختلفة، دون فرض العزل الاجتماعي.

ومنذ 11 أبريل، سمحت إيران بعودة تدريجية إلى العمل لتنشيط اقتصادها وأعادت فتح المساجد في أجزاء من البلاد تعتبر منخفضة المخاطر.