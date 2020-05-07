97.5 % من حاملي أسهم "النشا والجلوكوز" يستجيبون لعرض شراء كايرو ثري إيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة البورصة عن استجابة أغلب حاملي أسهم شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز لعرض الشراء المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات للاستحواذ على كامل الشركة.

وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي الأسهم التى استجابت للعرض بلغ 48.8 مليون سهم بنهاية فترة سريان العرض اليوم 7 مايو.

وقال حسن سمير فريد، العضو المنتدب لأسواق المال في شركة برايم القابضة، التي تقوم بدور المستشار المالي البائعين، وسمسار المشتري و البائعين، إن عدد الأسهم التي استجاب حاملوها لعرض الشراء يمثلون 97.47% من إجمالي الأسهم.

وأضاف في تصرح لمصراوي، أنه سيتم تنفيذ الصفقة يوم الاثنين المقبل.

وكانت شركة كايرو ثرى ايه الدولية للصناعات تقدمت بعرض الشراء الكامل لأسهم شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، للهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب ما ذكرته الهيئة في إفصاح للبورصة يوم 15 أبريل الجاري.

وقالت الرقابة المالية فى الإفصاح إن شركة كايرو ثرى ايه تقدمت بعرض شراء بقيمة 8.54 جنيه للسهم، ثم عدلته إلى 8.61 جنيه.

وجاء تعديل سعر العرض بناء على رأى الهيئة بألا يقل السعر عن متوسط سعر الإقفال في البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء.

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ويستهدف العرض شراء أسهم شركات القاهرة للدواجن وأمريكانا مصر باعتبارهما من المساهمين الرئيسيين فى شركة النشا والجلوكوز.

ويبلغ رأسمال شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 415.6 مليون جنيه.

وتستحوذ القاهرة للدواجن على 27.2% من أسهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، بينما تملك المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا مصر" على 23.2%، ومجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية 40.9%، وباقي الأسهم حرة التداول في البورصة، بحسب آخر إفصاح للشركة حول هيكل الملكية فى 13 يناير 2020.

وتأسست شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات الغذائية عام 1981 كشركة مصرية مملوكة لشركة «سبارك كومديتيز» الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل.

وتعمل الشركة فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، وقامت بنهاية 2017 بالاستحواذ على كامل شركة الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة قاربت 1.7 مليار جنيه.

كما أسست فى نفس العام 2017 شركتى، كايرو ثرى ايه للدواجن، كايرو فيدز لإنتاج أعلاف الدواجن والحيوانات والأسماك فى إطار خطة للتوسع الاستراتيجى فى سوق اللحوم بمصر.