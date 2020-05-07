محافظ أسوان: إزالة 420 حالة تعديات منذ بداية حظر التجوال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية،محافظ أسوان، إنه جرى اليوم الخميس، تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بقرية فارس، التابعة لمركز كوم امبو، بإجمالي 2400 م2.

أشار المحافظ إلى أنه منذ انطلاق الحملات في نطاق المحافظة، جرى إزالة 420 حالة تعدي في فترة حظر التجوال، بداية من 25 مارس الماضي.

وأكد أن الأعمال شملت إزالة 366 حالة لتعديات على أراضي البناء بمساحة 344 ألفًا و 402 م2، بجانب 54 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 204 فدانًا.

وأكد اللواء أشرف عطية، على جدية المحافظة التامة للتعامل الحازم والفوري مع أي تعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء البناء أو الزراعية التي يتم رصدها بمختلف القرى والمدن والمراكز، ويجري بالتوازي اتخاذ العقوبات المشددة مع المخالفين والتي تتمثل في تحويلهم للنيابة العسكرية.