إصابة وزيرة الثقافة الروسيّة بفيروس "كورونا"

وكالات- نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السكرتيرة الإعلامية لوزيرة الثقافة، أولجا ليوبيموفا قولها اليوم الأربعاء، إن الوزيرة أصيبت بفيروس كورونا المستجد. ونسبت الوكالة إلى السكرتيرة الإعلامية آنا أوساتشيفا قولها إن ليوبيموفا تعاني من أعراض خفيفة وتواصل العمل عن بعد وتعقد إجتماعاتها عبر الأنترنات .

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