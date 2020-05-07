الصين ترفض فتح تحقيقٍ دولي حول فيروس "كورونا" قبل "الإنتصار النهائي" عليه

وكالات - أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم، الأربعاء 6 ماي 2020، أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر كوفيد-19، في وقت يواصل فيه الوباء التفشي ومعه الإتهامات الأمريكية بحقّ بكين.

وقال شن جو خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الإنتصار النهائي (...) لا وقت أمامنا لنضيعه فيما ننقذ الأرواح".