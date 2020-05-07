مستشار علمي في الحكومة البريطانيّة يستقيل بعد خرقه تدابير العزل بسبب صديقته ويقول "إعتقدتُ أني محصّن وآسف لتجاوزي رسالة الحكومة"

وكالات- إستقال مستشار علمي للحكومة البريطانية الذي أثر رأيه على قرار فرض العزل في البلاد بعد خرق لهذه التدابير.

وأقر نيل فيرغسون (52 عام) بأنه إرتكب "خطأ في التقدير"، معربا عن أسفه لتجاوزه رسالة الحكومة حول التباعد الاجتماعي للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وسمح فيرغسون لإمراة قُدّمت على أنها "عشيقته" بزيارته في لندن مرتين على الأقل خلال فترة العزل، وذلك في 30 مارس و8 أفريل، حسب صحيفة الديلي تلغراف.

Advertisements

وقال فيرغسون للصحيفة "أعترف بأنني إرتكبت خطأ في التقدير وإتخذت القرار الخطأ".

وأوضح أنه فعل ذلك لإعتقاده بأنه "محصن حيث أثبتت الاختبارات أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ومن ثم عزل نفسه بالكامل لمدة أسبوعين تقريبًا بعد ظهور الأعراض".

وقال فيرغسون "إنني آسف بشدة لأي ضرر ألحقته بشأن الإلتزام بالرسائل الواضحة المتعلقة بضرورة إحترام التباعد الاجتماعي للسيطرة على هذا الوباء المدمر. إن توجيهات الحكومة لا لبس فيها وهي موجودة لحمايتنا جميعا".