حجزت السلطات البريطانية شحنة من معدات الوقاية الشخصية، نقلها سلاح الجو البريطاني من تركيا يوم 22 أبريل الماضي، بعد أن تبين أنها "معيبة".
وقال المفتشون إنه لا يمكن استخدام شحنة من معدات الوقاية الشخصية التركية، التي تزن 84 طنًا بما فيها 400 ألف رداء طبي، لكونها "معيبة" ولا تلبي معايير السلامة في بريطانيا.
وأوعزت السلطات باحتجاز الشحنة في مستودع حكومي قرب مطار هيثرو، غربي لندن، بحسب ما نقل موقع شبكة "سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية.
وتعليقا على احتجاز الشحنة قال وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، براندون لويس، لشبكة "سكاي نيوز": "اعتقدنا أن هذه المعداتستكون بالمستوى المطلوب، ولكن عندما فحصها خبراؤنا هنا، وجدوا أنها ليست كذلك"، وأضاف أن "نتوقع من كل معدات الوقاية الشخصية التي نمتلكها، أن تتوافق مع المعيار الذي وضعناه عند شرائها".
ولم يعلق لويس على ما إذا كان يجب فحص الشحنة التي تم الإعلان عنها قبل مغادرتها تركيا، لكنه أقر بأنه "في هذه الحالة تبين أن بعضها ليس جيدا بما فيه الكفاية".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تُرسل معدات وقاية شخصية "معيبة" إلى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.