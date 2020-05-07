انتخابات رئاسية بالتصويت عن طريق البريد في بولندا

قررت بولندا، إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن مجلس النواب في البرلمان البولندي، تمكن من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقرالقانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.
وأشارت الوكالة، إلى أن الانتخابات المذكورة لن تجري في 10 مايو، كما كان مخططًافي الأصل.
ووفقًا لنائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل. يجب الآن أن يوافق على القانون الرئيس الحالي أندريه دودا، الذي تحدث سابقا عن تأييده لهذا الاقتراح".
ويخشى معارضو التصويت البريدي، أن تتعرض الانتخابات للتزوير وتكون غير نزيهة وغير شفافة.
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