بعد رفض 6 دول.. الخطوط التركية تُجلي أوكرانيين من الأرجنتين والبرازيل

أعلنت السفارة الأوكرانية في أنقرة، أن الخطوط الجوية التركية أجلت 9 من مواطنيها العالقين في الأرجنتين والبرازيل بسبب وباء فيروس كورونا، وذلك بعد رفض 6 بلدان لطلب من كييف بهذا الشأن.

وأكد السفير الأوكراني أندري سيبيها، أن كييف أجرت مباحثات مع 6 بلدان لإجلاء

مواطنيها من البرازيل والأرجنتين، بعد أن تقطعت بهم السبل جراء توقف الرحلات الدولية بسبب كورونا.

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وأضاف أن تلك البلدان التي لم يذكرها، رفضت إجلاء الأوكرانيين، فيما رحبت أنقرة بطلب كييف.

وأوضح أن تركيا أجلت المواطنين الأوكرانيين،

عبر رحلة خاصة على متن طائرة خطوطها الجوية، خصصت لإجلاء الرعايا الأتراك من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأشار السفير إلى أن الأوكرانيين الـ9 أحضروا إلى اسطنبول، ومن ثم تم إرسالهم عبر رحلة بحرية إلى بلادهم، مضيفا أن سفارة كييف لدى أنقرة، أجلت حتى الآن قرابة 3 آلاف أوكراني من مختلف دول العالم، بدعم وجهود من الجانب التركي.