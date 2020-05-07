بومبيو في رسالة إلى نظيره الألماني يصف كورونا بفيروس ووهان

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في رسالة إلى نظيره الألماني هيكو ماس، الانتقادات التي تعرضت لها واشنطن بعد وقف مساهمتها المالية في منظمة الصحة العالمية.

وجاء في الرسالة، التي تؤكد صحيفة Süddeutsche Zeitung أنها حصلت على نسخة منها: "من مرض سارس وH1N1

وإيبولا وحتى فيروس ووهان، ارتكبت منظمة الصحة العالمية أخطاءً متكررة خلال الوفاء بمهمتها الرئيسية المتمثلة في مساعدة جميع الشعوب على تحقيق أعلى مستوى ممكن في قضايا الرعاية الصحية".

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وأضاف الوزير: "أولويتنا الرئيسية تكمن في

حماية الحياة، وليس الإيماءات العالية والسياسة التافهة".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن المجتمع الدولي بحاجة إلى "مؤسسات عالمية عاملة وموثوقة، وليس مؤسسات بيروقراطية غير قادرة ومختلة، تنحني أمام الحزب الشيوعي الصيني على حساب الأرواح البشرية".

وأضاف بومبيو: "نحن نأمل بمساعدتكم هيكو، في هذه المعركة من أجل الحرية".

وقال أيضا إن الولايات المتحدة، ملتزمة بإصلاح منظمة الصحة العالمية.