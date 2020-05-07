ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 6567 حالة

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 278 إصابة جديدة بكورونا.. خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6567 حالة. فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة. وقال الدكتور عبدالله سند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إن الحالات الجديدة المصابة Advertisements جميعها حالات مخالطة وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم. جميعها حالات مخالطة وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم. وأوضح ان الحالات المسجلة منها 80 حالة من الهند و60 لكويتيين و41 حالة من بنغلادش و34 حالة من مصر وباقي الحالات من جنسيات أخرى. وأوضح السند ان هناك 2381 حالة تماثلت للشفاء و 91 حالة في العناية المركزة. وأشار الى ان محافظة الفروانية هي الأعلى من حيث تسجيل الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال ان المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات ولكنها قد تستخدم إذا صاحب مرضى فيروس هناك 2381 حالة تماثلت للشفاء و 91 حالة في العناية المركزة. وأشار الى ان محافظة الفروانية هي الأعلى من حيث تسجيل الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال ان المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات ولكنها قد تستخدم إذا صاحب مرضى فيروس كورونا عدوى بكتيرية وكان وزير الصحة: شفاء 162 حالة جديدة من «كوفيد - 19» - الإجمالي يرتفع إلى 2381 حالة.

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