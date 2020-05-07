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وحدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم السبت المقبل موعدا لرفع إجراءات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا، رغم أن زيادة وتيرة الحالات في البلاد لا تزال تتسارع.
وقال خان اليوم الخميس، إن القرار اتخذ لأن الأعداد الكبيرة من الفقراء والعمال لم تعد قادرة على العيش في ظل الإغلاق العام بعد الآن.
وأضاف خان، “قررنا إنهاء هذا الإغلاق الآن… نعرف أننا نقوم بذلك في وقت يشهد فيه منحنى (الإصابات) تصاعدا. لكنه لا يتصاعد بالشكل الذي كنا نتوقعه”.
وسجلت باكستان التي طبقت إجراءات الإغلاق لمدة خمسة أسابيع، 24073 إصابة و564 وفاة. وسجلت يوم الخميس أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بلغت 1523 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الباكستانية تحدد موعد رفع إجراءات الإغلاق العام جراء “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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