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وسجلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقاما عالية تدعو للتفاؤل، إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.
وشكلت الحالات المتعافية مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية، إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.
وقالت وزارة الصحة السعودية سابقاً، “نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية… 10 وفيات و1793 إصابة جديدة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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