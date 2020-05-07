السعودية… 10 وفيات و1793 إصابة جديدة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

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وسجلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقاما عالية تدعو للتفاؤل، إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.

وشكلت الحالات المتعافية مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية، إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.

وقالت وزارة الصحة السعودية سابقاً، “نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا”.