قطر… تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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وأعلنت السلطات الصحية القطرية، اليوم، عن تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع إحصاءات أمس (830 إصابة).
وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى اليوم 18890 حالة، بما في ذلك 16592 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج من العدوى.
ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في البلاد عند مستوى 12 حالة وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.
وتماثل 216 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2286 شخصا.
وأجرت السلطات القطرية حتى الآن نحو 116.5 ألف فحص لتشخيص حالات كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.