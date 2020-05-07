كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ووفقا لوثيقة تم كشفها اليوم الخميس، فإن سعر الخام سيتحدد بخصم 5.90 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي. كما رفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في حزيران 2020 إلى الولايات المتحدة، ليتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر “أرغوس” للخام العالي الكبريت. وسيعني ذلك أن سعر البرميل في حزيران من العام الحالي سيزيد عن سعره في أيار 2020 بواقع 1.50 دولار للبرميل.

ورفعت “أرامكو” أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بواقع 6.55 دولار للبرميل.

وسيتم بيع البرميل الآن بخصم مقداره 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام “برنت” في بورصة “إنتركونتننتال”. المصدر روسيا اليوم صوت بيروت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة “أرامكو” ترفع سعر النفط لآسيا والولايات المتحدة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.