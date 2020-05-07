كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسكتلندا تعلن تمديد إجراءات الإغلاق لـ 3 أسابيع أخرى لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا، اليوم الخميس، تمديد إجراءات الإغلاق لـ 3 أسابيع أخرى لمواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت السلطات الصحية في اسكتلندا، في وقت سابق، 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وإجمالي الوفيات يصل إلى 615.

Advertisements

وقد بلغت حصيلة الإصابات، بفيروس كورونا المستجد، 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أطلقت تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.