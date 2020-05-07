كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان: سيتم رفع إغلاق فيروس كورونا يوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمران خان، رئيس وزراء باكستان، أنه سيتم رفع إغلاق فيروس كورونا الباكستاني يوم السبت، على الرغم من حقيقة أن عدد الحالات في البلاد لا يزال يتسارع.

وقال رئيس الوزراء، اليوم الخميس، إن القرار يتخذ لأن العدد الكبير من الفقراء والعمال في البلاد لا يستطيعون تحمل العيش تحت الإغلاق بعد الآن، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "خان"، في خطاب متلفز: "نحن نقرر أننا ننهي هذا الإغلاق الآن. نحن نعلم أننا نقوم بذلك في وقت يرتفع فيه منحنى الحالات ... ولكنه لا يرتفع كما كنا نتوقع".

أبلغت باكستان، التي خضعت لإغلاق لمدة خمسة أسابيع، عن 24،073 حالة إصابة بفيروس كورونا مع 564 حالة وفاة، وسجلت أعلى زيادة في يوم واحد من 1،523 حالة اليوم الخميس.