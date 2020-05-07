كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 33 إصابة من الوافدين وحالة من المقيمين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 784، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية

وكانتوزارة الداخلية اللبنانية، قد أصدرت بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستسمح بإعادة افتتاح المساجد يوم الجمعة والكنائس يوم الأحد لأداء الصلاة، وفق شروط معينة، وذلك بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجهه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، البيان إلى المحافظين في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي والنبطية ولبنان الجنوبي والبقاع وبعلبك-الهرمل وعكار.

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وقال وزير الداخلية اللبناني: "يسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس يوم الأحد في الكنائس، على ألا يتعدى نسبة المصلين 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة"، مشددًا على ضرورة "التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الحضور حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر".

ووأعلنت السلطات الصحية اللبنانية، تسجيل 750 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن ، وبلغ تعداد المتعافين 206، في حين وصل عدد المتوفين بسبب المرض إلى 25، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.