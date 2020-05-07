كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بولندا.. البرلمان يوافق على التصويت البريدي للانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب في بولندا، اليوم الخميس، على أن الانتخابات رئاسية ستجري عن طريق الاقتراع البريدي بعد نزاع حول ما إذا كان التصويت سيجري خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ياروسلاف جوين، زعيم حزب الوفاق للصحفيين، اليوم الخميس، قبل التصويت في البرلمان "لقد توصلنا بالأمس إلى حل جيد لبولندا يضمن انتخابات آمنة وديمقراطية وشفافة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بوريس بودكا، رئيس حزب المعارضة في المنصة المدنية المركزية: "رسميًا، لم يتم تأجيل الانتخابات"، مضيفًا، أن موعد 10 مايو الذي تم طرحه قبل أشهر ما زال، من الناحية النظرية، صالحًا.

لكنه أضاف، أن من الواضح أنه لا يمكن اجراء انتخابات يوم الاحد.

وأوضح "بودكا"، أن التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن التصويت البريدي لا يزال لا يضمن انتخابات حرة ونزيهة.

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وأردف: "يجب أن تكون الانتخابات آمنة ونزيهة وسرية ومتكافئة لجميع الناخبين".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات يوم الأحد، لكن المعارضة قالت، إن الحزب الوطني الحاكم، العدالة والقانون، سيحقق مكاسب سياسية قبل الصحة العامة إذا مضت قدمًا في ذلك التاريخ.

توصلت "بي آي إس" وشريكها الصغير في الائتلاف، "أكورد"، إلى اتفاق يوم الأربعاء بشأن تأجيل الاقتراع تحسبًا لأن المحكمة العليا ستعلن أن الانتخابات غير صالحة بسبب عدم القدرة على التصويت ماديًا.

على الرغم من أن مجلس النواب، البرلمان، وافق على تشريع يسمح بتحديد هذه الانتخابات فقط بالاقتراع البريدي، إلا أن توقيت التصويت لا يزال غير واضح، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء جاسيك ساسين، أخبر راديو RMF FM بأن أقرب موعد ممكن هو يونيو.

في حين كان هناك شعور بالارتياح بين العديد من البولنديين من أن الاتحاد الأوروبي والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة لن يتم إجبارهم على إجراء انتخابات خلال جائحة الفيروس، قال منتقدو الحكومة، إنه من غير الواضح ما هو الأساس القانوني الذي يجب على الحزب الحاكم إلغاء التصويت عليه يوم الأحد.