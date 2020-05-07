كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض حصيلة ضحايا فيروس كورونا اليومية في إسبانيا مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا اليومي في البلاد انخفضت، اليوم الخميس، إلى 213 نزولا من 244 في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 26،070 ارتفاعا من 25،857 يوم الأربعاء، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا إلى 221447 من 220325 في اليوم السابق.

وقد وكانت الحكومة الإسبانية، أعلنت أمس الأربعاء، تمديد حالة الطواريء للحد من تفشي وباء فيروس كورونا لأكثر من أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل.

وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في خطاب برلماني، يوم الأربعاء، بأن "رفع حالة الطوارئ سيكون خطأً كاملاً لا يُغتفر"، قائلًا، إن المليارات من مساعدات الدولة لمساعدة الشركات والأفراد الذين تضرروا من الإغلاق تم إصدارها بفضل مرسوم الطوارئ.