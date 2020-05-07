كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عمدة موسكو: عدد حالات كورونا الحقيقي بالعاصمة أكثر من الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، بأن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية كان في الواقع نحو 300 ألف، وهو رقم أعلى بثلاث مرات من الإجمالي الرسمي، كما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.

وأبلغت السلطات عن 92،676 حالة إصابة بالفيروس الجديد في موسكو. وكان عدد القضايا على الصعيد الوطني حتى اليوم الخميس 177.160، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

Advertisements

وقد قالت روسيا في بيان، اليوم الخميس، انها سجلت ارتفاعا قياسيا يوميا في حالات الاصابة بالفيروس التاجي، حيث سجلت 11232 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

على كل ما قيل، شهدت روسيا 177.160 حالة رسمية من فيروس كورونا، و1625 حالة وفاة.