كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا و339 إصابة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الخميس، عن 27 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد و 339 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 685 والإصابات إلى 10،343. وسجلت 112 حالة شفاء إضافية للمرضى، ليصل المجموع إلى 1،618 حالة، كما أوردت وكالة "رويترز".