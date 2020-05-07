كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 44، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، تعافي 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 2219.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد سجلت 152 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3440.

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وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.