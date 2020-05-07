كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا.. فريق ينتج جهاز تهوية بألف دولار لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق من المهندسين الإندونيسيين الذين يعملون على مدار الساعة، أنه أنتج في غضون شهرين جهاز تهوية مدمج لبيعه بجزء من التكلفة المعتادة، على أمل تسريع المكافحة ضد ثاني أكبر تفشي لفيروس كورونا في شرق آسيا.

وقال قائد الفريق، سياريف هدايات، إن استخدام المواد المنزلية مثل أكواب الشرب البلاستيكية لصنع قطع الغيار، قام 40 مهندسًا من معهد باندونج للتكنولوجيا بتطوير جهاز تهوية Vent-I بحجم فرن صغير، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن المعهد يهدف إلى بيع الآلات بأقل من 15 مليون روبية (1000 دولار) لكل منها، واحد وعشرون أو أقل من 20000 دولار إلى 25000 دولار.

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مثل العديد من البلدان الأخرى، تواجه إندونيسيا نقصًا في أجهزة التنفس الميكانيكية الحيوية لعلاج الأشخاص المصابين بمرض الوباء.

وقال هداية، المحاضر البالغ من العمر 57 عاما في الجامعة: "إن هيكل هذا الجهاز أبسط بكثير من أجهزة التهوية التي نراها في وحدة العناية المركزة".

وقالت وزيرة الصحة، تيراوان أجوس بوترانتو، الشهر الماضي، إن إندونيسيا التي يتجاوز فيها عدد الإصابات بالفيروس الآن 12 ألفا بها 8413 جهاز تهوية في 2887 مستشفى عبر الأرخبيل.

وهذا أبعد ما يكون عن العدد الكافي لوحدات العناية المركزة التي يبلغ عددها 180.000 وحدة والتي ستحتاجها إندونيسيا في أفضل الأحوال، وفقًا لدراسة حديثة بقيادة معهد باندونج للتكنولوجيا تتوقع ارتفاع عدد الإصابات إلى 1.6 مليون في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة.