كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارت: تسجيل 213 حالة شفاء والكشف عن 502 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 213 حالة شفاء والكشف عن 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة شفاء و7 وفيات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكما سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة شفاء.

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وقد اتخذ الاتحاد الإماراتي، قرارًا مبدئي، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، بعودة المسابقات الرياضية ابتداء من أغسطس المقبل، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع الجهات المختصة بالدولة لمتابعة آخر التطورات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن الوضع ما زال تحت التقييم باستمرار، مع وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة، وكذلك تواصل مع نظيريه الآسيوي والدولي في الوقت الراهن لتقييم الوضع، مع مراعاة الوضع الصحي في الوقت المحدد للعودة.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أنها ستعمل على تحديد لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية، بما يمنح الأندية الحق في الاستعداد اللازم للعودة.