كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هيئة السلامة الهولندية تعتزم مراجعة أداء الحكومة حول فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السلامة الهولندية، اليوم الخميس، إنه سيجري تحقيقًا ومراجعة مستقلة حول استعداد هولندا وأداء الحكومة خلال تفشي فيروس كورونا.

ستستعرض المراجعة "التحضير للوباء، وإدارة الأزمات والتدابير المتخذة، وكذلك التخلص التدريجي من تلك التدابير"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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جاء هذا الإعلان، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء مارك روتي، عن خارطة طريق مدتها ثلاثة أشهر نحو تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم الإعلان عنها في منتصف مارس، بما في ذلك فتح المدارس وبعض الشركات.

وقد قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الأربعاء، أنه يمكن لكافة المنافسات الرياضية استئناف نشاطها في البلاد في الأول من سبتمبر المقبل، بعد التوقف الذي دام لأشهر، نتيجة تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم.

ونوه رئيس الوزراء الهولندي، أن الجولف الترفيهي والتنس يمكنهما العودة يوم الإثنين المقبل، ولكن الأندية ستبقى مغلقة، في خطوة لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.