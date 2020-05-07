كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الإحصاء" البريطاني: من المرجح موت السود والباكستانيون بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الخميس، أنه لدى السود وأولئك من أصل بنجلاديشي وباكستاني فرصة أكبر بكثير للموت من فيروس كورونا المستجد COVID-19 من البيض، حتى عند التكيف مع الحرمان.

باستخدام النماذج التي تم تعديلها لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، قال مكتب الإحصاء، إنه كان من الواضح أن هناك اختلافات كبيرة في خطر الفيروس COVID-19 بين المجموعات العرقية المختلفة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف مكتب الاحصاءات الوطنية: "أن خطر الوفاة الذي يتسبب فيه فيروس كورونا بين بعض المجموعات العرقية أعلى بكثير من تلك التي تنتمي إلى العرق الأبيض".

وأوضج: "كان لدى السكان من الأعراق البنجلاديشية والباكستانية والهندية والمختلطة بشكل كبير إحصائيًا خطر الموت الذي ينطوي على COVID-19 مقارنةً بالعرق الأبيض."

يحذر العلماء الذين يدرسون رواية الفيروس الجديدة من وجود ثقوب واسعة في معرفتهم ويذكرون الاختلافات اللافتة في معدلات الوفيات على أساس العمر والجنس والعرق.

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ويقولون، إن علم الوراثة قد يحمل العديد من الأدلة التي يمكن أن تساعد في الكشف عن مسار الأدوية أو اللقاح الذي يمكن أن يعالج المرض.

بدون التكيف مع مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الحرمان والتعليم والصحة، وجد مكتب الإحصاء الوطني، أن الذكور السود كانوا أكثر عرضة للوفاة 4.2 مرة من الوفاة المتعلقة بـ COVID-19، وأن الإناث السود أكثر عرضة 4.3 مرة من الذكور والإثنيات من البيض.

أظهر النموذج المعدل أن الذكور والإناث السود كانوا أكثر عرضة للوفاة 1.9 مرة من COVID-19 من المجموعة العرقية البيضاء.

ووفقًا للنموذج المعدل، من المرجح أن يموت الذكور من أصل بنجلاديشي وباكستان 1.8 مرة. وقال المكتب، إن الأفراد من الصينيين والمجموعات العرقية المختلطة يواجهون مخاطر مماثلة لتلك التي تنتمي إلى العرق الأبيض.

أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن الأمريكيين الأفارقة كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب COVID-19، مما يسلط الضوء على التفاوتات الطويلة الأمد في الصحة وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الطبية.