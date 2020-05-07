المسلسلات المغربية تتفوق عربيا

تتفوق المسلسلات المغربية في منصة العرض “شاهد”، التابعة لقنوات mbc، حيث تصنف من بين الأعلى إقبالا في المنصة، التي تعيد بث جميع البرامج المعروضة على جميع قنوات مجموعة mbc، ما يخلق منافسة بين الأعمال المصرية، والخليجية، والمغربية، والأجنبية المدبلجة.

وتربع مسلسل “سلامات أبو البنات” المغربي على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على منصة شاهد، فيما حل مسلسل “شهادة ميلاد” المغربي في المرتبة الثالثة على القائمة نفسها.

وعبرت الفنانة فاطمة خير، بطلة “شهادة ميلاد” عن سعادتها لاقبال الجماهير على المسلسل، وقالت حول الأمر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: “من الأعمال الأكثر شهرة في المغرب والوطن العربي على موقع “شاهد” المسلسلان المغربان “شهادة ميلاد” من توقيع حميد زيان، وإلهام العلمي، و”سلامات أبو البنات” من توقيع هشام الجباري، هنيئا للدراما المغربية”.

ويبدو أن المشاهد المغربي يلجأ إلى الأنترنت لتتبع مسلسلات mbc5، في وقت تسيطر فيه القنوات الوطنية على 70 في المائة من مجموع حصص مشاهدته للتلفاز، في الأسبوع الأول من رمضان.