إجمالي الإصابات بكورونا في سبتة المحتلة بلغ 165 حالة.. تعافت منها 150 والوفيات مستقرة

سجلت مدينة سبتة المحتلة، إلى حدود اليوم الخميس، إصابة 165 شخصا بوباء كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، تعافت منها 150 حالة، فيما استقر عدد الوفيات في 4 حالات.

وكشفت جريدة “إلفارو” أن عدد الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج من الوباء، بلغ 11 شخصا، منهم حالتين فقط ترقدان بالمستشفى الجامعي، فيما يتلقى 9 آخرين العلاج داخل منازلهم.

وبلغ إجمالي المصابين بالجائحة في إسبانيا 256 ألفا و855 حالة، تماثل منها 163 ألفا و919 للشفاء، فيما وصل عدد الوفيات إلى 26 ألفا و70 حالة.