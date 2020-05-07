أعداد المصابين بكورونا جهويا.. تضارب في معطيات الوزارة ومديريات الصحة

قررت وزارة الصحة، بشكل مفاجئ، منذ مساء أمس الأربعاء، حجب أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في كل جهة من جهات المملكة، الأمر الذي أثار استياءً لدى شريحة واسعة من المواطنين.

واعتمدت الوزارة، عبر بوابتها “الرسمية لفيروس كورونا في المغرب” طريقة جديدة لكشف الحصيلة الجهوية، بالاقتصار على نشر النسب المائوية لكل جهة من إجمالي عدد المصابين، وهي النسب، التي تبين لاحقا أنها تختلف تماما مع ما تنشره المديريات الجهوية للصحة.

وتباينت المعطيات المنشروة على المستوى المركزي، مع تلك المنشورة جهويا، لاسيما في جهة مراكش آسفي، التي أظهرت بوابة الوزارة على الساعة الرابعة بعد الزوال من أمس، أن أعداد المصابين بها تشكل نسبة 20.75 في المائة، أي ما يعادل 1122 حالة، في حين تؤكد المديرية أن العدد الإجمالي لا يتعدى 1103 حالة.

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الأمر ذاته؟ سيتكرر لدى مديريات أخرى من بينها التابعة لجهة الشرق، التي أظهرت بوابة الوزارة على الساعة الرابعة بعد زوال أمس، أن أعداد المصابين فيها تشكل نسبة 3.33 في المائة، أي 180 حالة، فيما أكدت المديرية الجهوية أن العدد مستقر في 175 حالة.

ولم يتسن للموقع التأكد من الأرقام الجهوية، صباح اليوم الخميس، إذ لم تنشر المديريات الجهوية أي تحديث للوضعية الوبائية في المناطق التابعة لها إلى حدود كتابة هذا المقال.