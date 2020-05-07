تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سجن “ساتفيلاج” في طنجة

سجل السجن المحلي طنجة 1، مساء الأربعاء، 7 إصابات جديدة في صفوف السجناء والموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر عليم، فإن التحليلات المخبرية، التي أجريت لمخالطي السجناء، الذين تأكدت إصابتهم مطلع الأسبوع الماضي، أكدت إصابة 5 سجناء، وموظفين اثنين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموظفين نقلا إلى أحد مستشفيات المدينة، من أجل إخضاعهما للعلاج، كما تم وضع السجناء الخمسة في قسم خاص بكوفيد-19 داخل السجن المذكور من أجل تلقي العلاج.

وكانت مندوبية السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت، خلال الأسبوع الماضي، إصابة 15 شخصا آخرين في السجن المحلي “ساتفيلاج” في طنجة بفيروس كورونا المستجد.