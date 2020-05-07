سجل السجن المحلي طنجة 1، مساء الأربعاء، 7 إصابات جديدة في صفوف السجناء والموظفين بفيروس كورونا المستجد.
وحسب مصدر عليم، فإن التحليلات المخبرية، التي أجريت لمخالطي السجناء، الذين تأكدت إصابتهم مطلع الأسبوع الماضي، أكدت إصابة 5 سجناء، وموظفين اثنين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الموظفين نقلا إلى أحد مستشفيات المدينة، من أجل إخضاعهما للعلاج، كما تم وضع السجناء الخمسة في قسم خاص بكوفيد-19 داخل السجن المذكور من أجل تلقي العلاج.
وكانت مندوبية السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت، خلال الأسبوع الماضي، إصابة 15 شخصا آخرين في السجن المحلي “ساتفيلاج” في طنجة بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سجن “ساتفيلاج” في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.