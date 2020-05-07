اكتشاف 34 حالة إصابة بكورونا في ليلة واحدة في طنجة.. 5 أفراد من إقامة واحدة

سجلت مدينة طنجة، ليلة أمس الأربعاء/ الخميس، إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بكوفيد-19، الذين نقلوا إلى أحد مستشفيات المدينة، لتلقي العلاج وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وأفاد مصدر مطلع أن المعنيين بالأمر، الذين يقطنون في شارع إبن القاضي، بلاصاطورو، كانوا قد خالطوا شخصين “أم وابنتها”، تقطنان في الإقامة نفسها، واللتين تأكدت إصابتهما، مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر نفسه، أن كافة مخالطي أفراد العائلة الخمسة، سيخضعون لتحاليل مخبرية، قصد التأكد من سلامتهم الصحية.

وفي سياق متصل، سجلت عدة بؤر عائلية جديدة في مدينة طنجة، حيث نُقل 9 أشخاص من أسرة واحدة بحي بني ورياغل، كما تم تسجيل مجموعة من الإصابات في أحياء بني مكادة، ومغوغة، وأرض الدولة، وبلاصاطورو.

وارتفع عدد الإصابات في طنجة بفيروس كورونا، مساء أمس الأربعاء، بشكل مخيف، حيث سجلت 34 إصابة مؤكدة، جلها تتعلق ببؤر صناعية وعائلية ثم اجتماعية.