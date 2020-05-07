شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. بوارج التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في عبس والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 قصفت بوارج حربية تابعة للتحالف أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر إن بوارج حربية قصفت أهدافا عسكرية حوثية في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس بالمحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف البحري.

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