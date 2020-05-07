مليشيا الحوثي تشيع أحد أهم قياداتها العسكرية بعد مقتله في البيضاء

الخميس 7 مايو 2020

شيعت مليشيا الحوثي ظهر اليوم (الخميس 7مايو/ايار2020) جثة احد اهم القيادات العسكرية السرية التابعة لها والذي لقي مصرعه في جبهة البيضاء مؤخرا وتتكتم الجماعة حول مصيره.

وذكرت مصادر خاصة ان جماعة الحوثيين شيعت تقوم ظهر اليوم بجامع الصالح جثة القيادي الهالك محمد عبدالكريم احسن الحمران المكنى بـ أبو يوسف، قائد ما تسمى معسكرات تدريب القوات الخاصة الجهادية والذي قتل في البيضاء بعد ان تم تعيينه خلفا للهالك المدعو أبو شهيد حنين الجرادي.

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ولفتت المصادر ان قيادات حوثية بارزة ستكون حاضرة للتشييع الذي سيتم بثة اعلاميا في قنواتهم الفضائية بعد رفض اسرة الهالك الحمران دفنه دون تشييع.

يشار إلى ان الهالك الحمران من اسرة مقربة للحوثي وتربطهم علاقة مصاهرة منذ فترة.