شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية خولان بصنعاء والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 07/أيار/2020، غارات على أهداف للحوثيين في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت أهدافا للمليشيا في منطقة العرقوب التابعة لمديرية خولان الطيال شرقي صنعاء. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول طبيعة الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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