شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبريا إلى 784، فيما استقر عدد حالات الوفاة على 25 حالة.

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