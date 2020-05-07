رجل يدفن أمه المقعدة حية والشرطة تنقذها بعد 3 أيام!

قام رجل صيني بدفن أمه المقعدة صاحبة الـ79 عاما، في قبر مهجور وهي لا تزال حية.
وتم حبس الابن صاحب الـ58 عاما، وهو يواجه تهمة القتل العمد، وما يزال التحقيق جاريا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقالت زوجة الابن إن العجوز وانغ لم تعد إلى البيت بعد أن وضعها ابنها في عربة وأخرجها من المنزل.
وخلال التحقيقات اعترف الابن بأنه حاول دفن أمه حية في قبر مهجور.
وكانت المفاجأة أن المرأة كانت لاتزال حية بعد نحو 3 أيام دون طعام أو ماء.
ولم يتم الكشف إلى الآن عن دوافع الابن للقيام بفعلته، بينما استقرت حالة الأم وتتلقى العلاج في مستشفى محلي.
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