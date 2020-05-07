السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الخميس، عن تسجيل 1793 اصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر حالات وفاة. وقالت الوزارة في بيان لها نقته وكالة "سكاي تيوز" وتابعته الخليج 365، إنه تم"تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات جديدة".



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