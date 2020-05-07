انت الان تتابع روسيا تتجاوز ألمانيا وفرنسا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 177160 اليوم الخميس بعد زيادة يومية قياسية مما يعني احتلالها المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد المصابين بالفيروس متجاوزة بذلك ألمانيا وفرنسا.

وقال قوة العمل المكلفة بمكافحة كورونا في روسيا إن عدد الحالات الجديدة زاد 11231 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت العاصمة موسكو، بؤرة تفشي الفيروس في روسيا، أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات الكلي، وأعلنت اليوم الخميس رصد 6703 إصابة جديدة الليلة للماضية.

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وأضافت قوة العمل أن عدد الوفيات، الذي لا يزال أقل بكثير من بلدان عدة، زاد إلى 1625 بعد وفاة 88 الليلة الماضية.

وكان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين قال أمس الأربعاء إن عدد الحالات المؤكدة يرتفع في العاصمة لأن السلطات زادت بشدة عمليات الفحص، مضيفا أن الوضع استقر نوعا ما. وتقول روسيا إنها أجرت ما يربو على 4.8 مليون فحص لكورونا. وساند الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأربعاء خطة وضعها سوبيانين للبدء تدريجيا في رفع بعض القيود بعد 12 مايو أيار مما يتيح لمنشآت صناعية معينة استئناف العمل.

وهذا هو الأسبوع السادس الذي تخضع فيه موسكو وغيرها من المناطق الروسية لإجراءات عزل عام.