شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الخميس، تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 784 حالة.

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وقالت الوزارة في بيان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" ،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 25 حالة وفاة"، وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 220 .

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع اللبنانيين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.