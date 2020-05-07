السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، 07/أيار/2020 تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



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وأوضحت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 33731 حالة، بينها 25714 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وذكرت أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 219 شخصًا.

وأكدت تسجيل 1015 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 7798 حالة