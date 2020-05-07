مدبولي يعلن إجراءات عودة جميع الأنشطة لطبيعتها قبل العيد.. ويؤكد: عقوبات رادعة للمخالفين

كتب: ضياء السقا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعلن قبل عيد الفطر المبارك عن إجراءات ضرورية لعودة جميع الأنشطة لطبيعتها، للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، إن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم إتباعها مع فرض عقوبات لأي مخالفة لهذه القرارات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التي تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مضيفا أن أرقام الإصابات في مصر حتى الآن في نطاق السيطرة.

وشدد على أن الاقتصاد المصرى لابد وأن يستعيد عافيته بعد أزمة كورونا ، وأن موازنة العام الجديد بها بند لزيادة الأجور و المعاشات بـ100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة على عدم تحمل المواطن المصرى أي أعباء خلال أزمة كورونا.

وقال إن كل عام نحتاج لما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب ، مضيفا: " كلنا كمواطنين لابد وأن نكون واعيين أن تأخر عجلة الإنتاج سيؤثر علينا".

وأعلن مدبولى، استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد، من 9 مساء، حتى السادسة صباحا.

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وترأس رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحى، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء إستعرض اليوم الموقف الخاص بأزمة كورونا ، موجها حديثه للمواطنين " الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن والحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى "، موضحا أن تجربة الغلق الكامل التى اتبعتها بعض الدول حدث بها انهيا كامل لإقتصاديتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة أبنائنا العالقين في الخارج، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك إن شاء الله.