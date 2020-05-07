بعد قليل.. اجتماع مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس لبحث تداعيات أزمة كورونا

يبدأ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد، والعديد من الملفات الهامة الأخرى.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم بالكامل يعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها من الممكن التعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن مصر تسير مع وكب العالم في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تأثر أيضا بسبب فيروس كورونا المستجد.